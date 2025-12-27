أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال

علق الإعلامي أحمد موسى ، على اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال، قائلا:" نحن نتحدث عن أمن قومي مصري ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إثيوبيا عايزة تاخد ميناء بربرة في الصومال كي يكون لها منفذ على البحر الأحمر لكن هذا أمر مرفوض في مصر ولن يحدث ".

وأضاف موسى :" لا يمكن أن تسمح مصر والعالم كله لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد في باب المندب في الصومال ".

وأكمل :" لازم يكون فيه تحرك على اعلى مستوى لمنع تواجد إثيوبيا وإسرائيل في الأراضي الصومالية والتواجد على البحر الأحمر ".

وتابع :"مصر كانت ترى مبكرا لما يحدث في المنطقة وما تفعله إثيوبيا وإسرائيل".