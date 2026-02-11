إبراهيم عادل يصل إلى الدنمارك للانضمام لفريق نوردشيلاند

وصل النجم المصري إبراهيم عادل إلى الدنمارك تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف نادي نوردشيلاند، في خطوة جديدة بمسيرته الاحترافية الأوروبية، قادماً من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكتب الإعلامي فتح الله زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"إبراهيم عادل يصل إلى الدنمارك للانضمام إلى فريقه الجديد نوردشيلاند".

وكان النادي الدنماركي قد أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية، ليبدأ عادل مرحلة جديدة خارج الملاعب المصرية، وسط طموحات كبيرة بتقديم مستويات مميزة في الدوري الدنماركي.

وكان قد يأمل إبراهيم عادل في المشاركة خلال المباريات القادمة ليكون له حضور مؤثر في صفوف نورشيلاند ويعزز من خيارات الفريق الهجومية.