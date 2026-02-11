انتهى النزاع.. يويفا وريال مدريد يحسمان موقفهما من قضية السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" وريال مدريد اليوم الأربعاء، عن توصلهما إلى اتفاق من شأنه أن ينهي نزاعهما القانوني المرير بشأن دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح.

وقال اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية والعملاق الإسباني إنهم توصلوا إلى اتفاق مبادئ يتم فيه احترام الجدارة الرياضية بعد أشهر من المحادثات التي تهدف إلى تعزيز "رفاهية" كرة القدم الأوروبية للأندية.

وقال اليويفا وريال مدريد في بيان مشترك: "سيساهم هذا اتفاق المبادئ أيضا في حل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها".

وسعى ريال مدريد في أكتوبر الماضي، للحصول على تعويض من "اليويفا" بعد أن قال النادي إن المحكمة الإقليمية في مدريد رفضت الطعون المقدمة من "اليويفا" والاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري الإسباني فيما يتعلق بدوري السوبر.

وكان ريال مدريد من بين 12 ناديا أوروبيا دعمت البطولة المنفصلة في عام 2021 قبل أن ينهار الدعم للحدث المثير للجدل تحت ضغط الجماهير والحكومة.

ومع انسحاب الفرق، بما في ذلك ستة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان ريال مدريد وبرشلونة الناديين الوحيدين اللذين ما زالا يدعمان المشروع الذي هدد لفترة وجيزة بمنافسة دوري أبطال أوروبا التابع لليويفا.

لكن برشلونة انسحب رسميا من مشروع دوري السوبر مطلع الأسبوع، ما جعل ريال مدريد المدافع الوحيد المتبقي عن إقامة هذه المسابقة.

وحاول المنظمون إحياء الفكرة في ديسمبر 2024 بمفهوم جديد وهو "الدوري الموحد" الذي يضم 96 ناديا ستتنافس في أربع درجات.

لكن هذه الفكرة أيضا لم تحظ بدعم كبير في ظل مقاومة شديدة من مسابقات الدوري الكبرى مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي.