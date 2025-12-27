مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصومال دولة عربية إفريقية ذات سيادة لا يجوز المساس بأحد أقاليمها

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال .
وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل وإثيوبيا تتحركان في الإقليم والمنطقة خاصة في الصومال ".
وتابع محمد حجازي :" الصومال دولة عربية إفريقية ذات سيادة لا يجوز المساس بأحد أقاليمها والاعتراف به وهذا امر شديد الخطورة ".
وأكمل محمد حجازي :" هناك معركة للسيطرة على خطوط الملاحة وعسكرة البحر الأحمر ومداخل المنطقة ".
ولفت محمد حجازي :" معظم دول العالم ادانت اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال"، مضيفا:" المجتمع مطالب بحماية دولة الصومال ".