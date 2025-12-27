مساعد وزير الخارجية الأسبق: تواجد مصر في المنطقة يحمي الصومال ويحمي تماسكه

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال .

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تواجد مصر في المنطقة يحمي الصومال ويحمي تماسكه وسيادته

وتابع محمد حجازي :" مصر تعمل مع الاتحاد الأفريقي لوحدة وتماسك الصومال والحفاظ على سيادته ".

وأكمل محمد حجازي :" أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الصومال والصوماليين يبحثون مع الصوماليين في أرض الصومال للخروج بصيغة للتفاهم وإدارة الصومال ".