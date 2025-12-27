أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن مجرم الحرب نتنياهو قرر الاعتراف بما يسمى أرض الصومال .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يعترف أحد بأرض الصومال، والصومال دولة عربية شقيقة وأمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهدد الصومال تهدد مصر والسعودية والخليج وكل الدول العربية ".

وأضاف الإعلامي احمد موسى :" أي مخاطر تحدث في الصومال تهدد القرن الأفريقي"، مضيفا:" القرن الأفريقي الآن على المحك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر كانت ترى مبكرا لما يحدث في المنطقة وما تفعله إثيوبيا وإسرائيل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في يناير 2024 استضاف الرئيس السيسي الرئيس الصومالي وفي أغسطس 2024 تم استضافة الرئيس الصومالي وتم توقيع اتفاق عسكري بين مصر والصومال".