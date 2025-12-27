حسن شيخ محمود يهاجم اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن رفضه الشديد لقرار إسرائيل الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي كدولة مستقلة، معتبرا الخطوة اعتداءً غير مشروع على سيادة بلاده ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريح نشره مساء السبت عبر منصة «إكس»، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بجزء من شمال الصومال يمثل تدخلًا مرفوضًا في الشؤون الداخلية للدولة الصومالية، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية المعتمدة دوليًا.

وأكد شيخ محمود أن الصومال دولة موحدة أرضًا وشعبًا، ولا يمكن القبول بأي محاولات لتقسيمها أو فرض واقع سياسي جديد بالقوة أو عبر قرارات أحادية الجانب، مشددًا على تمسك الحكومة الصومالية بالحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، اعتراف إسرائيل بما وصفه بـ"جمهورية أرض الصومال" كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما أثار موجة واسعة من الإدانات والانتقادات على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشار إلى أن إقليم “أرض الصومال” أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، دون أن يحظى بأي اعتراف رسمي من المجتمع الدولي، رغم إدارته لشؤونه السياسية والأمنية بشكل مستقل، بينما تؤكد الحكومة الفيدرالية الصومالية باستمرار أن الإقليم جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعتبر أي اعتراف به مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة.