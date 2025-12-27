مجلس الأمن يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً عاجلاً عقب اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال” ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب الصومال، ومن المتوقع أن يُعقد يوم الاثنين الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، وستتولى الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير القادم.

وصرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قائلاً: "ستتصرف إسرائيل بمسؤولية وحكمة، ولن تتهرب من الحوارات السياسية التي تسعى إلى تحدي القرارات السيادية، وسنواصل التعاون مع أي جهة تُسهم في استقرار المنطقة".

وتأتي هذه المناقشة في ظل قرار الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وصوماليلاند، وفقا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، ويتضمن القرار تعيين سفراء وافتتاح سفارات، كما أعلنت صوماليلاند عزمها الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

كما تطرق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء اليوم السبت، إلى اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، قائلاً: "إن اعتراف نتنياهو العدائي بجزء من شمال الصومال يُعد انتهاكاً للقانون الدولي".

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحفظاته بشأن الخطوة الإسرائيلية، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره للاعتراف بصوماليلاند كدولة ذات سيادة مستقلة، بل وقلل من شأن القرار الإسرائيلي حين صرح لوسائل الإعلام الأمريكية: "هل يعرف أحد ما هي صوماليلاند؟".