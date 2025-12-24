سجال بمجلس الأمن.. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات حول الملف النووي الإيراني

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن شروط استئناف المفاوضات النووية، حيث أكدت الولايات المتحدة استعدادها للمفاوضات المباشرة، بينما رفضت إيران شروط واشنطن.

مفاوضات أمريكية إيرانية

وقالت مورجان أورتاجوس، نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط، لمجلس الأمن يوم الثلاثاء: "لا تزال الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وهادف".

وأضافت أورتاجوس: "لقد كنا واضحين، مع ذلك، بشأن توقعات معينة لأي اتفاق. أولها، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران، وهذا يبقى مبدأنا".

تخصيب اليورانيوم في إيران

أبلغ سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، الاجتماع بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة بإصرارها على سياسة انعدام تخصيب اليورانيوم.

وقال: "نُقدّر أي مفاوضات عادلة وهادفة، لكن الإصرار على سياسة انعدام التخصيب يُخالف حقوقنا كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويعني أنهم لا يسعون إلى مفاوضات عادلة"، في إشارة إلى المعاهدة.

وأضاف: "إنهم يريدون فرض نواياهم المُسبقة على إيران. ولن تخضع إيران لأي ضغوط أو ترهيب".