أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه
25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب
مستوى غير مسبوق .. أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا
الفضة تلمع من جديد .. أفضل طرق الاستثمار وتوقعات 2026 والتوقيت الأنسب للشراء
حمادة صدقي يكشف كواليس الفوز على زيمبابوي.. ويُحدّد أزمة منتخب مصر الدفاعية
هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؟.. الإفتاء توضح الفئة الأحق بالأموال
أسعار الدواجن تُخالف التوقعات وتحلّق بهدوء قبل أعياد الميلاد | تفاصيل
في دقيقة واحدة .. تفاصيل استخراج فيش جنائي بأسرع وقت
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب

أعلن جهاز الشاباك، أمس الثلاثاء، أن نائب مدير الجهاز قدّم استقالته بعد نحو ثلاثين عامًا من الخدمة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من تولي المدير الجديد ديفيد زيني منصبه، وسط تقارير عن خلافات بينهما.

وأوضح الجهاز أن النائب، الذي لم يُكشف إلا عن اسمه الأول بالعبرية (شين)، كان قد اتفق مع زيني، عند تولي الأخير منصبه في أكتوبر، على الاستمرار في العمل كنائب له "حتى يستقر الجهاز"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان شين قد شغل منصب الرئيس المؤقت منذ يونيو ، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق رونين بار، وحتى تولي زيني المنصب في أكتوبر.

وأضاف الشاباك: "أعرب رئيس الشاباك عن تقديره الكبير لشين على خدماته الجليلة، في مختلف المناصب الميدانية وفي المقر الرئيسي، وعلى استعداده للعمل كنائب له".

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، جاءت الاستقالة نتيجة خلافات حادة ومتكررة في الرأي بين زيني وشين.

بحسب موقع "واي نت" الإخباري، تمحور الخلاف الرئيسي بين الطرفين حول قرار شين إبلاغ المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام بأن زيني قد عقد اجتماعات مع مسئول في جهاز الأمن العام (الشاباك) يُشتبه في تسريبه معلومات سرية.

