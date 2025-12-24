بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب

أعلن جهاز الشاباك، أمس الثلاثاء، أن نائب مدير الجهاز قدّم استقالته بعد نحو ثلاثين عامًا من الخدمة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من تولي المدير الجديد ديفيد زيني منصبه، وسط تقارير عن خلافات بينهما.

وأوضح الجهاز أن النائب، الذي لم يُكشف إلا عن اسمه الأول بالعبرية (شين)، كان قد اتفق مع زيني، عند تولي الأخير منصبه في أكتوبر، على الاستمرار في العمل كنائب له "حتى يستقر الجهاز"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان شين قد شغل منصب الرئيس المؤقت منذ يونيو ، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق رونين بار، وحتى تولي زيني المنصب في أكتوبر.

وأضاف الشاباك: "أعرب رئيس الشاباك عن تقديره الكبير لشين على خدماته الجليلة، في مختلف المناصب الميدانية وفي المقر الرئيسي، وعلى استعداده للعمل كنائب له".

ووفقًا لتقارير إعلامية عبرية، جاءت الاستقالة نتيجة خلافات حادة ومتكررة في الرأي بين زيني وشين.

بحسب موقع "واي نت" الإخباري، تمحور الخلاف الرئيسي بين الطرفين حول قرار شين إبلاغ المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام بأن زيني قد عقد اجتماعات مع مسئول في جهاز الأمن العام (الشاباك) يُشتبه في تسريبه معلومات سرية.