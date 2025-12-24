قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة
محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة
ناصر السيد

لقي الفريق أول محمد الحداد رئيس حكومة الدبيبة في ليبيا، مصرعه بعد تحطم طائرته فوق أنقرة، بعد إقلاعها متجهة إلى طرابلس على إثر انتهاء زيارته إلى تركيا برفقة عدد من القيادات الذين قتلوا في نفس الحادث، مساء الثلاثاء.

من هو محمد الحداد ؟

ولد الفريق أول محمد الحداد، عام 1966 في مصراته غرب ليبيا والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985 وتخرج منها، وقاد المنطقة العسكرية الوسطى و"لواء الحلبوص" أكبر كتائب مصراته.

وفي عام 2020 عيّنه فائز السراج رئيسًا للأركان عام 2020 برتبة فريق أول ركن، وشارك بفاعلية في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" برعاية أممية.

أجرى الحداد عدة زيارات رسمية لتركيا، من بينها زيارة في أغسطس 2021 شملت زيارة فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، وفي عام 2023 شارك في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية.

التقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكيوم" بحثًا عن دعم توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن الحدود،

شارك في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا.

تحطم طائرة محمد الحداد في تركيا

لقي الحداد مصرعه مع أربعة ضباط آخرون هم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.

وصرح مسؤولون أتراك بالعثور على حطام طائرة رجال الأعمال من طراز فالكون 50 بالقرب من قرية كيسيكافاك، في منطقة هيمانا، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) جنوب أنقرة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفاد مراقبو الحركة الجوية الأتراك بفقدان الاتصال بالطائرة، التي كانت في طريق عودتها إلى ليبيا، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا في أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 8:30 مساءً. وانقطع الاتصال بعد 40 دقيقة. 

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة الفريق أول محمد الحداد لواء الحلبوص فرقاطة تركية اتفاق عسكري مع إيطاليا القوات الخاصة الليبية القيادة العسكرية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد