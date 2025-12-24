بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

لقي الفريق أول محمد الحداد رئيس حكومة الدبيبة في ليبيا، مصرعه بعد تحطم طائرته فوق أنقرة، بعد إقلاعها متجهة إلى طرابلس على إثر انتهاء زيارته إلى تركيا برفقة عدد من القيادات الذين قتلوا في نفس الحادث، مساء الثلاثاء.

من هو محمد الحداد ؟

ولد الفريق أول محمد الحداد، عام 1966 في مصراته غرب ليبيا والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985 وتخرج منها، وقاد المنطقة العسكرية الوسطى و"لواء الحلبوص" أكبر كتائب مصراته.

وفي عام 2020 عيّنه فائز السراج رئيسًا للأركان عام 2020 برتبة فريق أول ركن، وشارك بفاعلية في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" برعاية أممية.

أجرى الحداد عدة زيارات رسمية لتركيا، من بينها زيارة في أغسطس 2021 شملت زيارة فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، وفي عام 2023 شارك في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية.

التقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكيوم" بحثًا عن دعم توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن الحدود،

شارك في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا.

تحطم طائرة محمد الحداد في تركيا

لقي الحداد مصرعه مع أربعة ضباط آخرون هم: اللواء الفيتوري غريبل، قائد القوات البرية الليبية، والعميد محمود القطاوي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية، ومحمد العساوي دياب، مستشار رئيس الأركان، ومحمد عمر أحمد محجوب، مصور عسكري في مكتب رئيس الأركان.

وصرح مسؤولون أتراك بالعثور على حطام طائرة رجال الأعمال من طراز فالكون 50 بالقرب من قرية كيسيكافاك، في منطقة هيمانا، التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلًا) جنوب أنقرة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفاد مراقبو الحركة الجوية الأتراك بفقدان الاتصال بالطائرة، التي كانت في طريق عودتها إلى ليبيا، بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا في أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 8:30 مساءً. وانقطع الاتصال بعد 40 دقيقة.