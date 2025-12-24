ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا

كشفت فضائية العربية في نبأ عاجل، أن صلاح النمروش سيكلف رئيسًا للأركان في ليبيا خلفًا لمحمد الحداد، الذي لقى مصرعه في تحطم طائرته في تركيا وهو في طريق عودته إلى ليبيا مع عدد من مرافقيه.

مقتل محمد الحداد

شهدت تركيا مساء الثلاثاء مصرع الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة، قرب أنقرة إلى جانب عدد من مرافقيه بعد استقلالهم طائرتهم الخاصة من طراز فالكون 50 والتي كانت متجهة إلى ليبيا.

ومساء الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء عن قرارين بشأن تحطم طائرة الفريق أول محمد الحداد قرب العاصمة التركية أنقرة في طريق عودته إلى ليبيا.

تحقيق ليبي في تحطم طائرة الحداد

وأكد الدبيبة إرسال وفد ليبي رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة، موضحا عبر منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الوفد سيباشر الإجراءات المتصلة بالحادث، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

حداد 3 أيام في ليبيا

وفي السياق نفسه، أعلن الدبيبة الحداد الرسمي في ليبيا لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح المفقودين.