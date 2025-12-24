عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد

شهدت العاصمة الروسية موسكو انفجار عبوة ناسفة في نفس الشارع الذي شهد تفجير سيارة اللواء بالجيش الروسي فانيل سارفاروف في 22 ديسمبر الجاري.

انفجار في موسكو

وقع الانفجار في شارع ياسينيفا بالقرب من مركز للشرطة الروسية ووصلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأشار الموقع إلى أن الانفجار ناجم عن إلقاء شخص مجهول عبوة ناسفة من نافذة السيارة.

اغتيال ضابط روسي في موسكو

وشهد نفس الموقع اغتيال الفريق فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إثر الانفجار الذي وقع جنوب موسكو.

ألمحت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، إلى احتمال وقوف أوكرانيا وراء عملية الاغتيال.

وقالت: "يُجري المحققون تحقيقات في عدة خيوط تتعلق بالجريمة، من بينها احتمال تدبيرها من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية".