واشنطن: سنفرض أقصى عقوبات على فنزويلا لحرمان «مادورو» من الموارد

أبلغت الولايات المتحدة الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات وتنفذها "إلى أقصى حد" لحرمان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من الموارد، في حين حذرت روسيا من أن دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية قد تكون التالية.

عقوبات أمريكية ضد فنزويلا

وأكد مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز، مساء الثلاثاء أن قدرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على بيع النفط تمكنه من المطالبة بالسلطة، وستنفذ واشنطن أقصى حد لحرمانه من الموارد، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وتشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر حملة ضد قوارب تهريب المخدرات المشتبه بها قبالة السواحل الفنزويلية وساحل المحيط الهادئ لأمريكا اللاتينية. وقد هدد ترامب بشن ضربات على الأراضي الفنزويلية.

وقال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا ، مساء الثلاثاء، إن واشنطن تُخضع كاراكاس لـ"أكبر عملية ابتزاز" في تاريخها، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد.

وأضاف صامويل مونكادا، أمام مجلس الأمن الدولي: "نحن أمام قوة تتصرف خارج نطاق القانون الدولي، وتطالب الفنزويليين بمغادرة بلادنا وتسليمها"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.