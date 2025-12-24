أكبر ابتزاز في التاريخ .. فنزويلا: واشنطن تطالبنا بمُغادرة بلادنا وتسليمها

قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا ، مساء الثلاثاء، إن واشنطن تُخضع كاراكاس لـ"أكبر عملية ابتزاز" في تاريخها، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد.

ابتزاز أمريكي لفنزويلا

وأضاف صامويل مونكادا، أمام مجلس الأمن الدولي: "نحن أمام قوة تتصرف خارج نطاق القانون الدولي، وتطالب الفنزويليين بمغادرة بلادنا وتسليمها"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأشار مونكادا إلى أنه من السخافة أن تحاول حكومة الولايات المتحدة تبرير أفعالها بتطبيق قواعد قانون الحرب، وفنزويلا ليست سوى الهدف الأول في خطة أكبر والحكومة الأمريكية تريدنا منقسمين لتغزونا قطعة قطعة.

حصار سفن النفط الفنزويلية

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات النفط المصادرة قبالة سواحل فنزويلا ستظل تحت سيطرة الولايات المتحدة وسيُضاف نفطها للاحتياطيات الاستراتيجية، محذرًا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من اتخاذ أي خطوات متشددة ووصف أي تحرك خطير بأنه سيكون قراره الأخير.

وفي السياق نفسه، شدّد مادورو على أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون فنزويلا بشكل استفزازي، داعيًا ترامب للتركيز على القضايا الداخلية في بلاده لتجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.