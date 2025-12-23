ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة

أبلغت السلطات التركية حكومة الدبيبة بالعثور على جثث رئيس أركانها، اللواء محمد علي أحمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، عقب تحطم الطائرة التي كانت تقلهم بعد فقدان الاتصال بها إثر إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكدت أنقرة أن جميع ركاب الطائرة لقوا مصرعهم، مشيرة إلى أن حطام الطائرة والجثث عثر عليها في منطقة هايمانا جنوب شرق أنقرة. وأوضحت أن الطائرة من طراز “فالكون 50”، وأنها فقدت الاتصال بعد طلبها الهبوط اضطراريًا.

وكانت الطائرة تقل، إلى جانب الحداد، كلًا من رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، إضافة إلى المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وفاة رئيس الأركان ومرافقيه، مؤكدًا أن الحادث وقع أثناء عودتهم من مهمة رسمية في أنقرة، واصفًا ما جرى بـ”الفاجعة والحادث الأليم”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال بالطائرة، موضحًا عبر حسابه على منصة “إكس” أنها كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري قبل انقطاع الاتصال بها.

وفي السياق ذاته، تم تداول مقطع فيديو يظهر وقوع انفجار في المنطقة القريبة من موقع انقطاع الاتصال مع الطائرة، فيما أفادت وكالة “رويترز” بأن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسارات الطيران بعيدًا عن مطار أنقرة عقب الحادث.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن الدبيبة شكل خلية أزمة للتنسيق والتواصل مع الجانب التركي لمتابعة ملابسات الحادث.