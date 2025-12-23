ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة

أفادت مصادر إعلامية، مساء الثلاثاء، بتحطم طائرة خاصة من طراز «فالكون 50» كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد، أثناء مغادرتها العاصمة التركية أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، فقدان الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار إيسنبوغا عند الساعة 8:10 مساءً، موضحا أن الطائرة طلبت هبوطًا اضطراريًا قرب منطقة حيمانة قبل أن ينقطع الاتصال بها بشكل كامل في تمام الساعة 8:52 مساءً.

وأشار الوزير التركي إلى أن الطائرة كان على متنها خمسة أشخاص، من بينهم القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، فيما لم تعرف حتى الآن مصير الطاقم والركاب.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تسجيل الطائرة ارتفاعًا تدريجيًا عقب الإقلاع، أعقبه انخفاض مفاجئ، كما جرى تحويل مسارات عدد من الرحلات بعيدًا عن مطار أنقرة كإجراء احترازي.

وتداولت وسائل إعلام تركية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانفجار وقع في محيط المنطقة التي فقد فيها الاتصال بالطائرة، وسط ترجيحات بأن يكون ناتجا عن سقوطها.

من جانبه، كشفت مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شكل خلية أزمة للتواصل مع السلطات التركية ومتابعة تطورات الحادث.