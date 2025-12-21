قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباحثات مصرية صومالية حول سبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
أخبار العالم

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥، اجتماعاً ثلاثياً مع كل من السيد أحمد عطاف وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد محمد علي النفطي وزير خارجية الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية–الإفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، وبملكية وطنية خالصة، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار. 

وشدد الوزير عبد العاطي على أن أي مسار ناجح لتسوية الأزمة يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو فرض حلول من الخارج.

كما أكد وزير الخارجية أهمية توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها السبيل الأساسي لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة. 

وأبرز في هذا السياق ضرورة توافر بيئة أمنية مستقرة، بما يشمل خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس، انطلاقا من مسئولية دول الجوار المباشر، وبما يسهم في دعم الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية، ويعزز أمن المنطقة ككل.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أحمد عطاف وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محمد علي النفطي وزير خارجية الجمهورية التونسية المنتدى الوزاري الثاني للشراكة الروسية–الإفريقية

