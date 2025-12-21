وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود الدولية لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مشددًا على دور البعثة المحوري في تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

رفض السياسات المزعزعة للاستقرار

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل للسياسات الهدامة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن المنطقة.

دعم الجهود الإقليمية والدولية

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة القرن الأفريقي، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين.

وأكد الوزير التزام مصر الثابت بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ الأمن الجماعي، وذلك في إطار الدور المصري الداعم للاستقرار الإقليمي.