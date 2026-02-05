قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب : رئيسة الوزراء اليابانية تزور البيت الأبيض في 19 مارس

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ستزور البيت الأبيض في 19 مارس، مشيدًا بقيادتها قبيل الانتخابات التشريعية اليابانية المقبلة.

وسلّط ترامب الضوء على أهمية الانتخابات اليابانية المقرر إجراؤها يوم الأحد، واصفًا إياها بأنها حاسمة لمستقبل البلاد، ومؤكدًا دعمه الكامل لتاكايتشي.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أثبتت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، أنها قائدة قوية وحكيمة، ومحبة لبلادها حقًا"، مضيفًا أنه يتطلع إلى استقبالها في واشنطن في وقت لاحق من شهر مارس، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كما أشار ترامب إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان في مجالي الأمن القومي والتجارة، قائلًا إن البلدين عملا على "اتفاقية تجارية جوهرية للغاية، تعود بالنفع الكبير على كلا البلدين". 

اختتم ترامب منشوره برسالة إلى الناخبين اليابانيين، كتب فيها: "لن تخذل الشعب الياباني! أتمنى لكم التوفيق في انتخاباتكم المهمة يوم الأحد".

كان الرئيس الأمريكي قد التقى تاكايتشي لأول مرة خلال جولته الآسيوية في أكتوبر، حيث أمضى الزعيمان وقتًا معًا في اجتماعات مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين.

وخلال تلك الزيارة، تسلّم ترامب ترشيحًا لجائزة نوبل للسلام من تاكايتشي، وهي الزيارة الثانية له خلال جولته الآسيوية، بالإضافة إلى مضرب جولف كان ملكًا لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، الذي اشتهر بصداقته مع ترامب من خلال ممارستهما رياضة الجولف.

وقال ترامب في ختام فعاليات ذلك اليوم: "إنها رائعة. لقد تعرفت عليها جيدًا في فترة وجيزة".

