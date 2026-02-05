موقع استراتيجي .. ترامب : محادثات مثمرة مع ستارمر حول جزر دييجو جارسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه أجرى مناقشات مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن جزيرة دييجو جارسيا.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن جزيرة دييجو جارسيا، تعد موقع قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، ذات موقع استراتيجي في قلب المحيط الهندي، وبالتالي فهي ذات أهمية بالغة للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب "لدينا أقوى جيش في العالم. وقد تكللت عملياتنا العسكرية، خلال العام الماضي، بالنجاح بفضل قوة مقاتلينا، والقدرات الحديثة لمعداتنا، والأهم من ذلك، الموقع الاستراتيجي لقواعدنا العسكرية للتمركز، بالإضافة إلى أسباب أخرى".

وأشار إلى أنه يدرك أن الاتفاق الذي أبرمه ستارمر، وفقًا للكثيرين، هو أفضل ما يُمكنه إبرامه، ومع ذلك، إذا ما انهار اتفاق الإيجار في أي وقت في المستقبل، أو إذا هدد أي شخص العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا أو عرّضها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي في دييجو جارسيا عسكريًا.

وقال الرئيس ترامب "ليعلم الجميع أنني لن أسمح أبدًا بتقويض وجودنا في قاعدة بهذه الأهمية أو تهديده بادعاءات كاذبة أو خرافات بيئية".