قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موقع استراتيجي .. ترامب : محادثات مثمرة مع ستارمر حول جزر دييجو جارسيا

ترامب وستارمر
ترامب وستارمر
قسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه أجرى مناقشات مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن جزيرة دييجو جارسيا.

وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" إن جزيرة دييجو جارسيا، تعد موقع قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، ذات موقع استراتيجي في قلب المحيط الهندي، وبالتالي فهي ذات أهمية بالغة للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب "لدينا أقوى جيش في العالم. وقد تكللت عملياتنا العسكرية، خلال العام الماضي، بالنجاح بفضل قوة مقاتلينا، والقدرات الحديثة لمعداتنا، والأهم من ذلك، الموقع الاستراتيجي لقواعدنا العسكرية للتمركز، بالإضافة إلى أسباب أخرى".

وأشار إلى أنه يدرك أن الاتفاق الذي أبرمه ستارمر، وفقًا للكثيرين، هو أفضل ما يُمكنه إبرامه، ومع ذلك، إذا ما انهار اتفاق الإيجار في أي وقت في المستقبل، أو إذا هدد أي شخص العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا أو عرّضها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي في دييجو جارسيا عسكريًا.

وقال الرئيس ترامب "ليعلم الجميع أنني لن أسمح أبدًا بتقويض وجودنا في قاعدة بهذه الأهمية أو تهديده بادعاءات كاذبة أو خرافات بيئية".

موقع استراتيجي بالمحيط الهندي المحيط الهندي ترامب محادثات مثمرة ستارمر جزر دييجو جارسيا الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

كريم بنزيما

الهلال يتقدم على الأخدود بهدف بنزيما في الشوط الأول

جنابري

جنابري يجدد عقده مع بايرن ميونخ

لاعب الكيك بوكسينج التونسي لؤي ميلاد

لؤي ميلاد يستعد لبطولة أفريقيا للكيك بوكسينج 2026

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد