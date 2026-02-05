قبل مواجهة الأهلي.. بيان رسمي من الجيش الملكي بشأن تأشيرات الجماهير

أوضح نادي الجيش الملكي المغربي أن عددًا كبيرًا من جماهير الفريق تقدم بطلبات للحصول على التأشيرات للسفر إلى مصر لمؤازرة الفريق في المباراة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، المقرر إقامتها يوم 15 يناير المقبل.

وأشار النادي في بيان رسمي، إلى تلقيه شكاوى من الجماهير تفيد بعدم حصولهم على التأشيرات رغم رغبتهم القوية في حضور اللقاء ودعم الفريق، مما دفع إدارة النادي للتدخل مباشرة لدى قنصلية السفارة المصرية لتسريع إجراءات منح التأشيرات.

وأكد الجيش الملكي أن القنصلية وعدت بتسهيل دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بالسفر، لضمان تمكين الجماهير من التنقل ومتابعة المباراة الهامة، مؤكدًا حرص النادي على مشاركة جمهوره في دعم الفريق ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء نص البيان الرسمي للنادي كالتالي:

"بعد توصلنا بعدة شكايات تفيد برفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، من أجل مساندة نادي الجيش الملكي في مباراته أمام الأهلي المصري، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قامت إدارة نادي الجيش الملكي بالتدخل لدى قنصلية سفارة جمهورية مصر العربية.

وبناءً على ذلك، تلقت إدارة النادي بوعود من طرف مسؤولي القنصلية لتسريع دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة لفائدة جماهير النادي، قصد تمكينها من التنقل ودعم الفريق في هذه المباراة الهامة".