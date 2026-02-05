قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. بيان رسمي من الجيش الملكي بشأن تأشيرات الجماهير

الجيش الملكي
الجيش الملكي
حمزة شعيب

أوضح نادي الجيش الملكي المغربي أن عددًا كبيرًا من جماهير الفريق تقدم بطلبات للحصول على التأشيرات للسفر إلى مصر لمؤازرة الفريق في المباراة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، المقرر إقامتها يوم 15 يناير المقبل.

وأشار النادي في بيان رسمي، إلى تلقيه شكاوى من الجماهير تفيد بعدم حصولهم على التأشيرات رغم رغبتهم القوية في حضور اللقاء ودعم الفريق، مما دفع إدارة النادي للتدخل مباشرة لدى قنصلية السفارة المصرية لتسريع إجراءات منح التأشيرات.

وأكد الجيش الملكي أن القنصلية وعدت بتسهيل دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بالسفر، لضمان تمكين الجماهير من التنقل ومتابعة المباراة الهامة، مؤكدًا حرص النادي على مشاركة جمهوره في دعم الفريق ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء نص البيان الرسمي للنادي كالتالي:

"بعد توصلنا بعدة شكايات تفيد برفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، من أجل مساندة نادي الجيش الملكي في مباراته أمام الأهلي المصري، برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قامت إدارة نادي الجيش الملكي بالتدخل لدى قنصلية سفارة جمهورية مصر العربية.

وبناءً على ذلك، تلقت إدارة النادي بوعود من طرف مسؤولي القنصلية لتسريع دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة لفائدة جماهير النادي، قصد تمكينها من التنقل ودعم الفريق في هذه المباراة الهامة".

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية جديدة للمقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر

الأزهر للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من إندونيسيا

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة التأصيل اللغوي ومنهجية الفهم الشرعي بمشاركة ٤٥ إمامًا وداعية من إندونيسيا

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

