الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

أعلن الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية اليوم الخميس، استضافة العاصمة أبوظبي لمنافسات الدوري الخليجي خلال شهر يونيوالمقبل للمرة الأولى.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بتشكيله الجديد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حيث اعتمد المجلس أيضاً مشاركة المنتخب الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة ناجويا اليابانية خلال شهر سبتمبرالمقبل.

كما شهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية للمجلس الجديد، حيث تولى عبيد عوض الطنيجي وعبد الله طارق بن خدية منصبي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وسعيد علي الطاهر منصب الأمين العام، بينما أسندت رئاسة اللجنة الفنية إلى إبراهيم يوسف خوري، ولجنة المرأة إلى مريم يوسف البطران، ولجنة الإعلام والتخطيط إلى منى ماجد الفلاسي.