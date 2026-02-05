الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
أعلن الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية اليوم الخميس، استضافة العاصمة أبوظبي لمنافسات الدوري الخليجي خلال شهر يونيوالمقبل للمرة الأولى.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بتشكيله الجديد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، حيث اعتمد المجلس أيضاً مشاركة المنتخب الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة ناجويا اليابانية خلال شهر سبتمبرالمقبل.

كما شهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية للمجلس الجديد، حيث تولى عبيد عوض الطنيجي وعبد الله طارق بن خدية منصبي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وسعيد علي الطاهر منصب الأمين العام، بينما أسندت رئاسة اللجنة الفنية إلى إبراهيم يوسف خوري، ولجنة المرأة إلى مريم يوسف البطران، ولجنة الإعلام والتخطيط إلى منى ماجد الفلاسي.

