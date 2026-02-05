جنابري يجدد عقده مع بايرن ميونخ

أعلن النجم الألماني سيرج جنابري تجديد عقده مع نادي بايرن ميونخ، مؤكدًا على سعادته الكبيرة بالاستمرار لسنوات إضافية مع الفريق البافاري.

وقال جنابري في تصريحات عقب توقيع العقد:"يسعدني أن أتمكّن من اللعب لسنوات إضافية مع بايرن ميونخ. كانت المفاوضات إيجابية بالكامل، ولم أكن أتخيّل أبدًا عندما بدأت مع بايرن أن أصل إلى 10 سنوات هنا مع نهاية هذا العقد. أهدافي هي أن يستمر كل شيء على هذا النحو".

وأضاف: "نحن وحدة حقيقية ويمكننا تحقيق إنجازات كبيرة. أسباب تجديد العقد هي الفريق، الجهاز الفني، النادي بأكمله، الجماهير، المدينة، والبيئة المحيطة. أشعر براحة كبيرة مع نادي بايرن ميونخ".

ويُعد جنابري من العناصر الأساسية في تشكيلة بايرن ميونخ، حيث ساهم في العديد من النجاحات المحلية والقارية للفريق خلال السنوات الماضية، ويأمل في مواصلة التألق مع النادي بعد تمديد عقده.