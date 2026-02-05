وزير البترول يعقد لقاء مائدة مستديرة موسع مع ممثلي الشركات الأمريكية بغرفة التجارة

خلال زيارته إلى واشنطن، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء المائدة المستديرة الموسع بمقر غرفة التجارة الأمريكية مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي من شركات البترول والطاقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الشراكات وجذب استثمارات جديدة للقطاع.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وما تم تطبيقه من إصلاحات وحوافز ، وكذلك طرح المزيد من الفرص الاستثمارية ، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تدفقات الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج ، كما استعرض الوزير أوجه التعاون القائم ونتائجه مع عدد من الشركات الأمريكية وقصص نجاحها في مصر، مؤكداً علي أهمية زيادة الاستثمارات والشراكات المصرية الأمريكية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا ودعم سبل التمويل، مؤكداً علي أن الوزارة تستهدف تعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية وتهيئة مناخ داعم لتوسعها وزيادة إنتاجها في مصر.