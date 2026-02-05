مش هشوف ابني تاني.. قصة طفل دخل العيادة بآلام الأسنان وخرج ميتا

قال ماجد الجنيدي والد الطفل محمد، إنّ نجله كان يعاني من آلام شديدة في أسنانه، حيث كان يشتكي باستمرار من الألم عند تناول الطعام، الأمر الذي دفع الأسرة إلى التوجه لطبيب أسنان من أجل الكشف عليه.

وأضاف الجنيدي، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر تطبيق "zoom"، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ والدته اصطحبته إلى الطبيب، الذي أفاد بوجود أربع أسنان تحتاج إلى حشو، مع إمكانية تنفيذ الإجراء في جلسة واحدة.

وتابع باكيا، خلال استضافته بالبرنامج، أن الطبيب أوضح لوالدة الطفل أن تكلفة العلاج ستكون مرتفعة نسبيًا، وهو ما دفعه إلى الذهاب بنفسه للطبيب لمناقشة تفاصيل الحالة والتكلفة، حيث أفاده الطبيب بأن المبلغ المطلوب يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مع التأكيد على ضرورة علاج جميع الأسنان المتسوسة حتى يتمكن الطفل من تناول الطعام بشكل طبيعي.

وبكت والدة الطفل على الهواء، قائلة: "مش هشوف ابني تاني"، أما والده، فواصل قائلا: "وقبل إجراء العملية، حرص على إجراء كشف طبي شامل لنجله لدى طبيب أطفال، شمل الفحص على القلب والحساسية وكافة الجوانب الصحية".

وأكد، أنه سلّم التقرير الطبي للطبيب المعالج قبل العملية بيوم كامل، وأن التقرير أثبت أن حالة الطفل الصحية كانت مستقرة ولا تعاني من أي مشكلات.