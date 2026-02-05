قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
توك شو

مش هشوف ابني تاني.. قصة طفل دخل العيادة بآلام الأسنان وخرج ميتا

جثة طفل
محمد البدوي

قال ماجد الجنيدي والد الطفل محمد، إنّ نجله كان يعاني من آلام شديدة في أسنانه، حيث كان يشتكي باستمرار من الألم عند تناول الطعام، الأمر الذي دفع الأسرة إلى التوجه لطبيب أسنان من أجل الكشف عليه.

إمكانية تنفيذ الإجراء 

وأضاف الجنيدي، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر تطبيق "zoom"، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ والدته اصطحبته إلى الطبيب، الذي أفاد بوجود أربع أسنان تحتاج إلى حشو، مع إمكانية تنفيذ الإجراء في جلسة واحدة.

تفاصيل الحالة والتكلفة

وتابع باكيا، خلال استضافته بالبرنامج، أن الطبيب أوضح لوالدة الطفل أن تكلفة العلاج ستكون مرتفعة نسبيًا، وهو ما دفعه إلى الذهاب بنفسه للطبيب لمناقشة تفاصيل الحالة والتكلفة، حيث أفاده الطبيب بأن المبلغ المطلوب يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مع التأكيد على ضرورة علاج جميع الأسنان المتسوسة حتى يتمكن الطفل من تناول الطعام بشكل طبيعي.

وبكت والدة الطفل على الهواء، قائلة: "مش هشوف ابني تاني"، أما والده، فواصل قائلا: "وقبل إجراء العملية، حرص على إجراء كشف طبي شامل لنجله لدى طبيب أطفال، شمل الفحص على القلب والحساسية وكافة الجوانب الصحية".

وأكد، أنه سلّم التقرير الطبي للطبيب المعالج قبل العملية بيوم كامل، وأن التقرير أثبت أن حالة الطفل الصحية كانت مستقرة ولا تعاني من أي مشكلات.

الطفل محمد أسنان حشو الأسنان واقعة حشو الضرس

