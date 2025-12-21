وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعمل على الدعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم وبملكية وطنية خالصة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال بدر عبد العاطي، إن مصر تؤكد ضرورة إنهاء حالة الانقسام واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن أي مسار ناجح لتسوية الأزمة الليبية يجب أن يستند إلى التوافق بين الأطراف ودعم جهود الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر تؤكد رفضها على أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول من الخارج، مؤكدا أنه لا بد من توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أنه أصبح هناك ضرورة لخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية