الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في دولة ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم.

وأوضحت أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بوزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف وحرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء.

وأضافت أن هذه التحركات أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاح وزارة الخارجية في استعادة ١٣١ مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن. كما تم، منذ بداية العام الجاري، استعادة ١١٢٣ مواطنًا مصريًا من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من ١٥٠٠ مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية.

وتابعت : تواصل وزارة الخارجية متابعة أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، والحرص على سلامتهم، والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال التواصل المستمر مع السلطات الليبية الشقيقة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والقنصلية على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة وبلا انقطاع، وبالتنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ كل ما من شأنه حماية المواطنين المصريين بالخارج، وعدم الادخار أي جهد في هذا الإطار.

كما تتابع السفارة المصرية في اليونان حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان على متنه عدد من المواطنين المصريين، حيث تواصل السفارة التنسيق مع السلطات اليونانية المختصة لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا، وتقديم كافة أشكال الدعم القنصلي والإنساني اللازم

