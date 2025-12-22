بسبب الدولار.. سعر الذهب يتجاوز مستوى 4400 دولار للأونصة لأول مرة

تجاوز سعر الذهب مستوى 4400 دولار للأونصة لأول مرة يوم الاثنين، مدفوعًا بتوقعات متزايدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر، والطلب القوي على الملاذات الآمنة، وانضمت الفضة أيضًا إلى موجة الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 4397.16 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن تجاوز حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 4400.29 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 3.3% ليسجل مستوى تاريخيًا بلغ 69.44 دولارًا.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.98% لتصل إلى 4430.30 دولارًا للأونصة.

وحقق الذهب مكاسب بنسبة 67% حتى الآن هذا العام، محطمًا العديد من الأرقام القياسية، ومتجاوزًا حاجز 3000 و4000 دولار للأونصة لأول مرة.

يستعد الذهب لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979.

ارتفع سعر الفضة بنسبة 138% منذ بداية العام، متفوقًا بشكل كبير على الذهب، مدعومًا بتدفقات استثمارية قوية وقيود مستمرة على العرض.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة ستون إكس: "عادةً ما يحقق شهر ديسمبر عوائد إيجابية للذهب والفضة، لذا فإن الحالة الموسمية تصب في مصلحتهما".

وأضاف:"بالنظر إلى أن الذهب قد ارتفع بالفعل بنسبة 4% هذا الشهر، ونحن نقترب من نهاية العام، فقد يرغب المضاربون على الصعود في توخي الحذر، حيث من المتوقع، كما أن احتمالات جني الأرباح آخذة في الارتفاع".

توقعات الذهب

وقال المحللون إن سعر الذهب الفوري قد يواصل مكاسبه إلى 4427 دولارًا للأونصة، بعد أن تجاوز مستوى مقاومة رئيسي عند 4375 دولارًا.

لطالما اعتُبر الذهب ملاذاً آمناً، وقد حظي بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

ضعف الدولار

كما ساهم ضعف الدولار في تعزيز هذا الدعم، إذ جعل المعدن أرخص للمشترين الأجانب.

توقعات الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق حالياً خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، على الرغم من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من توخي الحذر.

وتميل الأصول غير المدرة للدخل، كالذهب، إلى الاستفادة من بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال سيمبسون إنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2026، مع ترجيح أن يؤدي تباطؤ أسرع في سوق العمل الأمريكي، وتحول المجلس إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، إلى زيادة ارتفاع أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2057.15 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 4.2% إلى 1786.45 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً.