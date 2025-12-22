الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون بجنوب البلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية متخصصة تمكنت من العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مزوّد بآلة تصوير مخفية في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وقامت فور اكتشافه بتفكيكه ضمن عمليات المسح الهندسي المنتظمة التي تقوم بها القوات اللبنانية في المناطق الجنوبية لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود مع إسرائيل.

وأكد البيان الرسمي للجيش أن الجهاز كان معداً للتجسس والمراقبة ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تفكيكه وإزالته بشكل آمن .

وحذر الجيش المواطنين من الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو محاولة التعامل معها ودعاهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي معدات غير معروفة لدى أقرب مركز عسكري حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي هذا الكشف في إطار جهود الجيش اللبناني المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية ومنع أي خروقات محتملة أو عمليات تسلل.

وأكدت قيادة الجيش أن مراقبة الحدود ورصد أي محاولات للتجسس أو المراقبة يتم بشكل متواصل ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على سيادة الأراضي اللبنانية مع استمرار التوترات على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل التي تشهد بين الحين والآخر محاولات تسلل أو مراقبة استخباراتية.