«تعليم جنوب سيناء» تشدّد على تحديث أساليب التدريس وتفعيل الأنشطة لجذب الطلاب

وجّهت الدكتورة وفاء رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الموجهين بضرورة استخدام أساليب حديثة في التدريس، وتوظيف التكنولوجيا التعليمية، والابتعاد عن النمطية داخل الفصول الدراسية، مع حثّ الطلاب على متابعة قنوات «مدرستنا» لما تتميز به من كفاءة و تميّز للمعلمين.

كما أكدت على موجهي الأنشطة أهمية ربط الأنشطة الطلابية بالمنهج الدراسي من خلال الممارسة الفعلية داخل المدارس، بما يسهم في جذب الطلاب وتعزيز مشاركتهم وانتظامهم في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مديرة المديرية، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر مكتبها بديوان المديرية، مع موجهي التوجيه الفني للمواد الأساسية والأنشطة، وذلك في إطار خطة المديرية للاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026.

وشهد الاجتماع التعارف بين مديرة المديرية والسادة الموجهين، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء التعليمي، وتوحيد الرؤى الفنية، ومتابعة تنفيذ الخطط التعليمية والأنشطة التربوية داخل المدارس. وأكدت خلاله ضرورة العمل على سد العجز في أعداد المعلمين، والاهتمام بطلاب المرحلة الابتدائية وتلاميذ رياض الأطفال.

وشدّدت الدكتورة وفاء رضا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس بمختلف المدن، مع إيلاء اهتمام خاص بمدارس الوديان، والتواجد داخل المدارس منذ اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن يكون المعلم ميسّرًا للتعلم، وأن يتم التعامل مع الطلاب وفق مستوياتهم التعليمية، مع مراعاة الفروق الفردية والبيئة المحيطة.

كما وجّهت مديرة المديرية بإعداد فيديوهات تعليمية متميزة لأكفأ المعلمين بتعليم جنوب سيناء، يتم تداولها والاستفادة منها وفقًا لنتائج الزيارات الميدانية للمدارس.

واختتمت الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري للأنشطة في جذب الطلاب إلى المدارس، وضرورة تفعيل دور التوجيه الفني في دعم المعلمين، والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، وتنمية مهارات الطلاب، مع الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل التعليمي.