قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن تسليم أول دليل رقمي لأملاك الدولة بدسوق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم أول دليل رقمي لأملاك الدولة بمركز ومدينة دسوق، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع «دليل أملاك الدولة».

يأتي هذا  في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة كفرالشيخ والهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الشامل وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية موحدة تسهم في حماية أراضي الدولة، وتسهيل إجراءات التقنين، وتعزيز حوكمة الأصول ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم السعيد المنسق العام لمشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس محمد إبراهيم حنفي مدير عام المساحة بكفرالشيخ، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، ومحمود رفعت مدير إدارة أملاك الدولة، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط المساحية الدقيقة، لربط البيانات الوصفية بالبيانات المكانية لقطع الأراضي، وإنشاء دفتر «8 أملاك» رقمي موحد، بما يدعم متخذي القرار ويوفر أطلسًا متكاملًا للأراضي المملوكة للدولة على مستوى المراكز والمدن.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مراحل التنفيذ بدأت بمركزي الرياض وبيلا، وصولًا إلى الانتهاء من أعمال مركز ومدينة دسوق، مؤكدًا استمرار العمل حاليًا فى باقي مراكز المحافظة تمهيدًا لتسليمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة الدولة لحصر أملاك الدولة والحفاظ عليها ومنع التعديات، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وجّه محافظ كفرالشيخ الشكر لفريق عمل مشروع «دليل أملاك الدولة»، مؤكدًا تسخير إمكانيات المحافظة كافة لنجاح المشروع، ومضاعفة الجهود للانتهاء من التنفيذ بجميع مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 14 مركزًا ومدينة، بما يحقق الانضباط المؤسسي والشفافية ويعزز كفاءة استثمار أصول الدولة لصالح المواطنين والتنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الإستراتيجي مع غينيا الاستوائية

وزير العمل

جبران: دعم كامل لحل مشاكل المواطنين والعمال في جميع المحافظات

عمر عثمان

عمرو عثمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الوقاية من المواد المخدرة بين الطلاب

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد