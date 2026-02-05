محافظ كفر الشيخ يعلن تسليم أول دليل رقمي لأملاك الدولة بدسوق.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم أول دليل رقمي لأملاك الدولة بمركز ومدينة دسوق، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع «دليل أملاك الدولة».

يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة كفرالشيخ والهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الشامل وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية موحدة تسهم في حماية أراضي الدولة، وتسهيل إجراءات التقنين، وتعزيز حوكمة الأصول ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم السعيد المنسق العام لمشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس محمد إبراهيم حنفي مدير عام المساحة بكفرالشيخ، وبدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية، ومحمود رفعت مدير إدارة أملاك الدولة، والدكتور أحمد سعيد مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط المساحية الدقيقة، لربط البيانات الوصفية بالبيانات المكانية لقطع الأراضي، وإنشاء دفتر «8 أملاك» رقمي موحد، بما يدعم متخذي القرار ويوفر أطلسًا متكاملًا للأراضي المملوكة للدولة على مستوى المراكز والمدن.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مراحل التنفيذ بدأت بمركزي الرياض وبيلا، وصولًا إلى الانتهاء من أعمال مركز ومدينة دسوق، مؤكدًا استمرار العمل حاليًا فى باقي مراكز المحافظة تمهيدًا لتسليمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فى إطار خطة الدولة لحصر أملاك الدولة والحفاظ عليها ومنع التعديات، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وجّه محافظ كفرالشيخ الشكر لفريق عمل مشروع «دليل أملاك الدولة»، مؤكدًا تسخير إمكانيات المحافظة كافة لنجاح المشروع، ومضاعفة الجهود للانتهاء من التنفيذ بجميع مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 14 مركزًا ومدينة، بما يحقق الانضباط المؤسسي والشفافية ويعزز كفاءة استثمار أصول الدولة لصالح المواطنين والتنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.