سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير وتكريك ترعة أباظة بسيدي سالم | صور

تطهير الترعة
تطهير الترعة
محمود زيدان

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بتطهير وتكريك ترعة أباظة بقرية زبيدة البحرية بمركز سيدي سالم.

جاء ذلك استجابة لأهالينا من المزارعين، لضمان وصول مياه الري بصورة منتظمة إلى الأراضي الزراعية الواقعة بزمام المسقة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

أكد محافظ كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتكريك الترعة، والتي أسهمت في تحسين كفاءة تدفق مياه الري ووصولها للأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، في إطار جهود المحافظة المستمرة لخدمة أهالينا المزارعين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ ترعة أباظة

