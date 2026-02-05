محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير وتكريك ترعة أباظة بسيدي سالم | صور

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بتطهير وتكريك ترعة أباظة بقرية زبيدة البحرية بمركز سيدي سالم.

جاء ذلك استجابة لأهالينا من المزارعين، لضمان وصول مياه الري بصورة منتظمة إلى الأراضي الزراعية الواقعة بزمام المسقة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

أكد محافظ كفرالشيخ أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتكريك الترعة، والتي أسهمت في تحسين كفاءة تدفق مياه الري ووصولها للأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، في إطار جهود المحافظة المستمرة لخدمة أهالينا المزارعين.