محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام تدريب المعيدين الجدد.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ ..
رئيس جامعة كفر الشيخ ..
محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المكثف «إعداد وتأهيل معاوني أعضاء هيئة التدريس الجدد»، والذي نظمه المركز الدولي للموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق عطية عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، في كلمته خلال ختام البرنامج، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل معاوني أعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم نواة المستقبل الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية.

واوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا البرنامج يعد حجر الزاوية في بناء المسار المهني والأكاديمي للكوادر الشابة، والجامعة لا تنظر إليهم كمجرد شاغلي وظائف، بل كجيل واعد يمثل العمود الفقري لمستقبل العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن تقديره لمستوى التفاعل الإيجابي من المشاركين، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في دعم منظومة الدراسات العليا وتطوير الأداء الأكاديمي، موضحًا أن الجامعة مستمرة في تنفيذ برامج نوعية تستهدف الارتقاء بالبحث العلمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور طارق عطية عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز الدولي للموارد البشرية والتعليم المستمر أن البرنامج صُمم وفق رؤية متكاملة تجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي، بما يواكب متطلبات العمل الأكاديمي الحديث، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التميز في مجالات التدريس والبحث وخدمة المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تأهيل الكوادر الأكاديمية الشابة، وبناء قدراتهم العلمية والمهنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومواكبة متطلبات التطوير والتحديث داخل الجامعات.

وتضمن البرنامج تنفيذ حزمة تدريبية متكاملة على مدار ثلاثة أيام، شملت تسعة محاور استراتيجية صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المعيدين الجدد، تناولت الجوانب القانونية، والأمن القومي، والسلامة المهنية، والبيئة التعليمية، والمسؤولية المجتمعية، والتميز البحثي، ومهارات العرض والإلقاء الأكاديمي، والتفاعل مع الطلاب والإرشاد الأكاديمي، إلى جانب تنمية الكفاءة الشخصية وإدارة الوقت وضغوط العمل.

وشارك في تقديم محاضرات البرنامج نخبة من القيادات الأكاديمية بجامعة كفر الشيخ، من بينهم الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة السابق، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق، والدكتور صباح أبو الفتوح عميد كلية التمريض، والدكتور محمود عبدالعزيز عميد كلية التربية، والدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، والدكتور طارق عبد الرحمن المدير التنفيذي للمركز.

وفي ختام الفعاليات، أعرب المتدربون عن تقديرهم لجامعة كفر الشيخ وإدارة البرنامج، مشيدين بالمحتوى العلمي والتطبيقي الذي أسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم في بداية مسيرتهم الأكاديمية.

كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ

