نوعية كفر الشيخ تحصد 11 جائزة بملتقى الإبداع السابع بجامعة أسيوط.. صور

شارك وفد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ في فعاليات ملتقى الإبداع السابع لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، والذي استضافته جامعة أسيوط.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار دعم الجامعة للمواهب الإبداعية وتنمية الأنشطة الطلابية النوعية في مجالات الفنون والتكنولوجيا.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ما حققه طلاب كلية التربية النوعية من نتائج مشرفة يعكس تميز جامعة كفر الشيخ وريادتها في دعم الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية قدراته ومهاراته المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التفوق ثمرة دعم مؤسسي حقيقي تقدمه الجامعة لأبنائها الطلاب، ولأعضاء هيئة التدريس المشرفين عليهم، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، ومشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب كلية التربية النوعية خلال فعاليات الملتقى.

وترأست الوفد الدكتورة نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، تأكيدًا على حرص إدارة الكلية على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المحافل الإبداعية والعلمية، وشارك في الوفد كل من الدكتورة أميرة هشام عكاشة، أستاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية، والدكتور محمد خيري محمد بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، والمعيدة أسماء طاهر بقسم التربية الفنية.

وفي هذا السياق، أعربت عميد كلية التربية النوعية، عن فخرها واعتزازها بأبنائها الطلاب، مؤكدة أن مشاركة الكلية في ملتقى الإبداع السابع تنطلق من إيمان راسخ بدور الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتنمية روح الابتكار لديهم، وأن الملتقى يمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب وتبادل الخبرات بين طلاب وأساتذة كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية.

وأشادت عميد الكلية بجهود القائمين على تنظيم الملتقى بجامعة أسيوط، وحسن الاستقبال والتنظيم، لما كان له بالغ الأثر في إنجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها التعليمية والثقافية والفنية.

جدير بالذكر أن ختام الملتقى شهد أجواء احتفالية مميزة، تم خلالها تكريم طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ بعد حصدهم 11 جائزة في مجالات متنوعة، جاءت على النحو التالي:

أولًا: تكنولوجيا التعليم، حصل على المركز الأول في مجال البرمجيات التعليمية، والمركز الثاني في مجال الفيلم الوثائقي كل من الطالب محمود عبدالسلام البرماوي، والطالبة إسراء إيهاب معاذ، والطالبة ريم مصطفى العشري.

ثانيًا: الاقتصاد المنزلي، حصلت الطالبة آية خالد عبد الصمد على المركز الأول في مجال الكروشيه، وحصلت الطالبة شهد رضا إبراهيم على المركز الثاني في مجال التطريز، وحصلت الطالبة روان رمضان الشناوي على المركز الثاني في مجال تصميم الأزياء.

ثالثًا: التربية الفنية، حصل الطالب عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح على المركز الأول في مجال الأشغال الفنية، وحصل الطالب يوسف ربيع غنيم على المركز الأول في مجال النحت، وحصل الطالب أحمد محمد عيسى على المركز الأول في مجال التصوير الزيتي، وحصلت الطالبة إيناس طارق عبد الرحمن على المركز الأول في مجال التصميم، وحصل الطالب محمد ممدوح عبد الغني على المركز الثاني في مجال الخزف، وحصلت الطالبة منار مدحت فضل الله على المركز الثاني في مجال الرسم.

وفي ختام فعاليات الملتقى، تم الإعلان عن تسليم راية ملتقى إبداع كليات التربية النوعية إلى جامعة كفر الشيخ، لتتولى استضافة وتنظيم الملتقى الثامن للعام القادم على أرضها وتحت رعايتها وإشرافها الكاملين، في تأكيد واضح على الثقة الكبيرة في قدراتها الأكاديمية والتنظيمية ومكانتها المتميزة بين الجامعات المصرية.

وأعربت أسرة كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدين أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي مخلص، ودعم قيادي واعٍ، وإيمان حقيقي بقدرات الطلاب ودور الكلية الريادي في دعم الإبداع والتميز على مستوى الجمهورية.