محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد | صور

رئيس الجامعة ومحافظ كفر الشيخ
رئيس الجامعة ومحافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، التهنئة للدكتور يحيى زكريا عيد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفرالشيخ، متمنيًا له دوام التوفيق والريادة في أداء مهامه.

 جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، والدكتورة أماني شاكر، نائبي رئيس الجامعة، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

أكد محافظ كفر الشيخ، الدور المحوري لجامعة كفرالشيخ في دعم منظومة التعليم العالي وإعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة وما حققته من إنجازات ملموسة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار أواصر التعاون والتكامل بين المحافظة والجامعة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة القضايا المجتمعية ومشروعات التنمية داخل نطاق المحافظة.

كما شهد اللقاء بحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية، واستعراض سبل الاستعانة بالجامعة وخبراتها العلمية في إعداد الدراسات والاستشارات الفنية، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون في مجالات التخطيط العمراني، والبيئة، وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم متطلبات العمل التنفيذي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ كفرالشيخ على زيارته وتهنئته، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وتعزيز دورها كشريك أساسي في خدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في خطط التنمية بالمحافظة.

