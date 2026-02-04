المجلس الرئاسي الليبي ينعي سيف الإسلام القذافي ويدعو لضبط الخطاب العام



نعى ‌‏المجلس الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي داعيا إلى ضبط الخطاب العام في البلاد.

وشدد ‌‏المجلس الرئاسي الليبي في بيان له على أنه لا يجوز العبث بالدم الليبي.

كما دعا ‌‏المجلس الرئاسي الليبي في بيانه إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي بمقتل سيف الإسلام القذافي.

فيما أكد مكتب النائب العام الليبى، اليوم الأربعاء، مقتل سيف الاسلام القذافي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية.

وذكر المكتب، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأنه على أثر تلقي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي ..نفذ المحققون قرار النائب العام الذي خولهم استيفاء المعلومات ، بالانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينة وضبط الأشياء وندب الخبراء وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي.



وبين مكتب النائب العام أن فريق المحققين قام ، رفقة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق، بمعاينة جثمان المتوفى حيث أسفرت عن إثبات تعرضه لأعيرة نارية أصابته في مقتل.



كما أوضح مكتب النائب العام أن إطار التحقيق أخذ في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها؛ وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة؛ واتخاذ الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم.