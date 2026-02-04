رفع أكثر من 60 طنًا مخلفات صلبة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

تابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، جهود الوحدات المحلية القروية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بعدد من قرى المركز.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ ، بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمراكز وقرى المحافظة.

وأكدت رئيس المركز أن الحملات الميدانية، أسفرت عن رفع وتمهيد أكثر من 60 طن من المخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة من منطقة سرايا الرفاعي بالمدينة. بالتزامن مع رفع كميات كبيرة من القمامة خلال الحملات الدورية للنظافة بالمدينة، ضمن خطة دورية تستهدف تمهيد الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلى أن الحملات شهدت تحركات موسعة قادها رؤساء الوحدات المحلية القروية بعدد من المناطق الحيوية بالقري، شملت حملات نظافة موسعة وتمهيد وتسوية عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدات القروية.

وشددت رئيس المدينة، على رؤساء الوحدات القروية بضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي ومنتظم، للحفاظ على بيئة صحية نظيفة، والعمل على إزالة أية معوقات تعرقل حركة السير بالشوارع والميادين، مؤكدة أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمركز.

يُذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خصصت الخط الساخن 0473605500 لتلقي شكاوى المواطنين بكافة القطاعات الخدمية، والتعامل معها على مدار الساعة.