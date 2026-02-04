الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "ألغت المحادثات" المقررة يوم الجمعة، مع إيران، في سلطنة عمان؛ بعد رفض طهران مناقشة ملفات إضافية إلى جانب القضية النووية.

وأكدت “القناة 12” العبرية، أن واشنطن كانت تأمل في توسيع جدول الأعمال؛ ليشمل قضايا أخرى، لكن الموقف الإيراني أدى إلى إلغاء الاجتماع؛ مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الطرفين.

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن هذه الخطوة قد تكون ضغوطاً أمريكية، وليست إلغاءً نهائياً، مشيرة إلى أن إسرائيل تتابع الملف عن كثب.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عقد اجتماع، غدًا، مع قادة المؤسسة الأمنية؛ لبحث التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

كما نقلت “القناة 12”، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: إن تقييد برنامج إيران للصواريخ الباليستية؛ يمثل مصلحة استراتيجية لإسرائيل والمنطقة.

فيما أكد المبعوث الأمريكي، ستيفن ويتكوف، لإسرائيل، أن واشنطن تعرف خطوطها الحمراء، ولن توقع أي صفقة على حساب أمنها.