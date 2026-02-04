طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة ارتفاع غير معتادة في درجات الحرارة، محذرة من تكرار سيناريو فبراير 2019، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، في وقت لا تزال فيه البلاد داخل ذروة فصل الشتاء، ما يثير حالة من القلق بشأن التقلبات الجوية الحادة، حيث تسجل الحرارة 32 الاثنين المقبل على الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 28 درجة مئوية على مدار يومين متتاليين، 4 و5 فبراير 2026، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وأكدت الأرصاد أن هناك تشابهًا كبيرًا بين موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية وما شهدته البلاد خلال فبراير 2019، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال فصل الشتاء، وهو ما يعكس تغيرات مناخية واضحة تؤثر على نمط الطقس في مصر.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الخميس، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 31 درجة مئوية في بعض المناطق، رغم أننا لا نزال في ذروة فصل الشتاء الذي يتميز عادة بانخفاض درجات الحرارة.