وزير خارجية الاحتلال يدعو يهود الغرب الانتقال إلى إسرائيل



دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليهود في الدول الغربية إلى الانتقال إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي هرباً من تصاعد معاداة السامية، بحسب مزاعمه وادعاءاته.

جاء ذلك بعد أسبوع من مقتل 15 شخصاً بالرصاص في فعالية يهودية في سيدني.

واصل ساعر مزاعمه "لليهود الحق في العيش بأمان في كل مكان. لكننا نرى ونفهم تماماً ما يحدث، ولدينا تجربة تاريخية معينة. اليوم، يتعرض اليهود للاضطهاد في جميع أنحاء العالم"، وكان هذا ما قاله ساعر خلال حفل إضاءة الشموع العام بمناسبة اليوم الأخير من عيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

أضاف في ادعاءاته "أدعو اليوم اليهود في إنجلترا، واليهود في فرنسا، واليهود في أستراليا، واليهود في كندا، واليهود في بلجيكا: تعالوا إلى أرض إسرائيل! عودوا إلى دياركم!" .

منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ندد القادة الإسرائيليون بتصاعد معاداة السامية في الدول الغربية واتهموا حكوماتها بالفشل في كبحها.

صرحت السلطات الأسترالية بأن الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر على فعالية عيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم داعش.

يوم الثلاثاء، حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومات الغربية على توفير حماية أفضل لمواطنيها اليهود.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "أطالب الحكومات الغربية بفعل ما هو ضروري لمكافحة معاداة السامية وتوفير الأمن والسلامة اللازمين للمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم".

في أكتوبر، اتهم ساعر السلطات البريطانية بالفشل في اتخاذ إجراءات للحد من "موجة سامة من معاداة السامية" في أعقاب هجوم خارج كنيس يهودي في مانشستر في يوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم اليهودي، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

بحسب "قانون العودة" لكيان الاحتلال الإسرائيلي لعام 1950، يحق لأي شخص يهودي في العالم الاستقرار في إسرائيل (وهي عملية تُعرف بالعبرية باسم "عليا" أو "الصعود") والحصول على الجنسية الإسرائيلية. وينطبق القانون أيضاً على الأفراد الذين لديهم جدّ يهودي واحد على الأقل.