الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-16 اعترضت طائرة مدنية بعد دخولها المجال الجوي المحظور فوق مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الطائرة المدنية اخترقت المجال الجوي المقيد، ما استدعى تدخّل مقاتلة تابعة لـNORAD، مؤكدة أنه تم توجيه الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة دون تسجيل أي حوادث.

وأشارت القيادة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ شهدت مناطق إقامة الرئيس ترامب عدة انتهاكات مماثلة في السابق. ففي نوفمبر الماضي، اعترضت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور فوق بالم بيتش بالقرب من منتجع "مار-أ-لاغو".

كما أقلعت مقاتلات أمريكية في يوليو الماضي لاعتراض طائرة مدنية أخرى اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي الغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، حيث كان ترامب متواجدًا آنذاك.

وتؤكد القيادة الجوية الأمريكية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.

القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا مقاتلة أمريكية طائرة مدنية مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلوريدا

