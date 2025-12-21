خلال محادثات هاتفية.. رئيس الوزراء البريطاني يناقش مع "ترامب" التسوية الأوكرانية

ناقش كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني التسوية الأوكرانية خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





محادثات مع رئيس الولايات المتحدة

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني: "عقد رئيس الوزراء محادثة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعد ظهر اليوم، حيث بدأ قائدا البلدين بمناقشة الحرب في أوكرانيا.





وأطلع رئيس الوزراء على عمل تحالف الراغبين، الذي يُظهر استعداده لدعم أي اتفاق سلام يضمن إنهاء الأعمال العدائية بشكل عادل ودائم".





و من جهة أخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.





وقال بوتين -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- "إن تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".





وأشار الرئيس الروسي، إلى أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.