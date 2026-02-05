أمير الكويت: ما يجمع الكويت والإمارات من روابط تاريخية يشكل نموذجا راسخا للتضامن الأخوي ويعزز التعاون والتكامل الخليجي

بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالتين عبر فيهما عن خالص شكره وتقديره بمناسبة اختتام أسبوع مبادرة "عقود من الأخوة" والتي أطلقت بتوجيه من أخيه ئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد أمير الكويت بهذه المبادرة الكريمة ومضامينها السامية التي جسدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الجهود المبذولة في تنظيم أسبوع المبادرة وما تضمنه من فعاليات متنوعة، مؤكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية ومواقف متبادلة يشكل نموذجا راسخا للتضامن الأخوي ويعزز التعاون والتكامل الخليجي كما يؤكد الحرص المشترك على وحدة البيت الخليجي.