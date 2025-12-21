الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم /الأحد/، إن بلاده ستدرس المقترحات المتعلقة بخطة تسوية الأزمة الأوكرانية، وستحدد المقترحات المقبولة منها بناء على الاتصالات التي ستجري بين الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل ديميترييف والمفاوضين الأمريكيين.

وأضاف أوشاكوف -في تصريحات له، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-:" أن الممثل الخاص للرئيس الروسي ديميترييف يزور مدينة ميامي الأمريكية حاليا في رحلة عمل، وسيحضر معه بعض الملاحظات التي تلقاها الأمريكيون من الأوروبيين والأوكرانيين، وسنناقش كل ذلك هنا، لنرى ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله بشكل قاطع".

وأشار أوشاكوف إلى أن معظم مقترحات خطة السلام، على الأرجح، لن تروق لروسيا، مؤكدا أن معظم المقترحات التي طُرحت خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كانت من قبل أوكرانيا وأوروبا، وقد بدت لممثل الرئاسة الروسية "الكرملين"، غير بناءة إلى حد كبير.

