رئيس الإمارات يبحث مع "إيلون ماسك" المستجدات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

و حضر اللقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، وولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.





إلى جانب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى عدد من مسؤولين ووزراء بالحكومة.





و بحث الشيخ محمد بن زايد وماسك "عددًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها في تحسين جودة حياة الشعوب وتقدمها، إضافة إلى استراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).





وأكد الجانبان أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي.