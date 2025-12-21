بوتين: تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضمن الاستقرار للمنطقة بأكملها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.

وقال بوتين - خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورج، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم /الأحد/ - "إن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد"، مشيرا إلى أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.

وأضاف: "نولى أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل"، منوها إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي رسخ نفسه كواحد من المراكز المكتفية ذاتياً في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.

وبدوره، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع مغلق للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، "إن بعض المشاكل لاتزال قائمة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، مؤكدا أهمية تطوير دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لنهج التعاون التجاري والاقتصادي مع دول أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويناقش المشاركون في الاجتماع مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ووضع مبادئ توجيهية لتعزيز عمليات التكامل وتطوير السوق الموحّدة للاتحاد، فضلًا عن إقرار عدد من الوثائق والقرارات المهمة.. ومن المتوقع، على وجه الخصوص، توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.