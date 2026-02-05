تمريض بني سويف تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث بجامعة قنا .. صور

تحت رعاية الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، شاركت كلية التمريض في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للتمريض، والذي عُقد تحت شعار "التمريض هو خط الدفاع الأول في قلب الأزمات" وذلك خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري، بجامعة قنا.



وشهد المؤتمر مشاركة متميزة من الدكتورة حنان الزبلاوي حسن عميد الكلية، حيث شاركت كمحاضرة لإحدى الجلسات العلمية، في إطار دعم الكلية للبحث العلمي وتعزيز دور التمريض في إدارة الأزمات الصحية، كما شاركت الدكتورة علياء عبد الله وكيل المعهد الفني للتمريض ،ببوستر علمي بعنوان: دور التمريض النفسي وتوظيف التكنولوجيا في إدارة الأزمات» Role of psychiatric nurse and application of technology in crisis management، والذي تناول أهمية الدمج بين الرعاية النفسية والتقنيات الحديثة في مواجهة الأزمات والطوارئ.



من جانبه، أكد رئيس الجامعة ، أن مشاركة كلية التمريض في هذا المؤتمر الدولي تعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحظى بها الكلية، ودورها الفاعل في دعم القضايا الصحية المعاصرة، مشيرًا إلى أن التمريض يُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية وخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والكوارث. مؤكداً أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والمهني، وبناء كوادر تمريضية قادرة على مواكبة التحديات الصحية .



