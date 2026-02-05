قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فعاليات "إجازة في مركز شباب"بمركز التنمية الشبابية شرق النيل ببني سويف

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

أختتمت مديرية الشباب والرياضة  ببني سويف ، اليوم الخميس برئاسة هشام الجبالي مدير عام المديرية  ، فعاليات  اليوم الختامي  لمبادرة "إجازة في مركز شباب" وذلك بمركز شباب التنمية الشبابية شرق النيل    وبحضور    هشام الجبالي مدير المديرية والدكتور أبو الخير عبدالتواب وناصر رمضان وكيلا المديرية       وعلي ممدوح رئيس مجلس ادارة  شركة أوت بون ترافل للسياحة ببني سويف" والراعي الرسمي للمبادرة    والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومحمد محمد عبداللطيف  رئيس مجلس إدارة المركز و ولفيف من قيادات المديرية

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لرؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بهدف استثمار طاقات النشء خلال إجازة نصف العام الدراسي.

​تعد المبادرة ثمرة تعاون طموح بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تدمج بين الإمكانات اللوجستية للمديرية والخبرات التنظيمية لشركة "أوت بون ترافيل". وتتضمن المبادرة حزمة متكاملة من الأنشطة “ الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، والدينية، والتنشئة السياسية ،انشطة تطوعية ، مهارات حياتية - ريادةاعمال ”، بمشاركة فعالة من إدارات تنمية النشء، الشباب، التنمية الرياضية، والتعليم المدني، لضمان تقديم محتوى إبداعي يحول مراكز الشباب إلى منارات إشعاع حضاري وتنموي في كافة ربوع المحافظة.

​أكد" الدكتور وجيه بدوي “ ” أننا  كمديرية لا نقدم مجرد أنشطة عابرة، بل نصيغ رؤية لبناء الشخصية المصرية من خلال ورش عمل وندوات تثقيفية وهوية بصرية موحدة تعزز قيم الولاء والانتماء والعمل الجماعي لدى شبابنا".

مشيرا إلي أن الفعاليات تجوب مراكز المحافظة وفق جدول زمني مكثف يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً

وفي كلمته أكد علي ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة أوت بون ترافيل والراعي الرسمي للمبادرة في بني سويف أن الشركة وقعت في وقت سابق  بروتوكول تعاون، بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة  يهدف إلى تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية، وتنظيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب علينا نحو وطننا الكبير مصر ونحو ابنائنا من الشباب والفتيات  لدعمهم ولتخريج جيل واعي  من الشباب حريص علي حب بلده .

