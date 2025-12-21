بوتين لرئيس قرغيزستان: نأمل في نقاشات جوهرية مع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقمة سانت بطرسبورج

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الأحد/، خلال اجتماعه مع الرئيس القرغيزستاني صدير جاباروف، عن أمله في أن تكون مناقشات قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في القمة التي ستعقد في سانت بطرسبورج جوهرية.

وقال بوتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،: "أتوقع أن نجري نقاشاً جيداً وموضوعياً مع جميع زملائنا بشأن تطوير علاقاتنا القانونية والاقتصادية ككل في إطار منظمتنا".

وكان الرئيس الروسي، التقى اليوم /الأحد/، بشكل منفصل مع الرئيس القرغيزستاني في سانت بطرسبورج، ويأتي هذا اللقاء بين الزعيمين قبيل الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

ويأتي اجتماع القادة قبل الاجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، والذي سيعقد اليوم، والاجتماع غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة قبل رأس السنة الجديدة ، والمقرر عقده غدا /الإثنين/.

وعقب المحادثات، وقّع بوتين وجاباروف بياناً مشتركاً بشأن تعميق تحالفهما وشراكتهما الاستراتيجية، وخلال زيارة الزعيم الروسي، أبرمت روسيا وقيرغيزستان أيضاً عدداً من الوثائق الحكومية والتجارية الهامة.

وتُعد روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين لقيرغيزستان، وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين قطاعي الغاز والطاقة، كما يُعد التعاون العسكري والتقني العسكري جزءًا مهمًا آخر من علاقات روسيا وقرغيزستان.

